داعية إسلامي يوضح معاني وأسرار الصلاة المشيشية وفوائدها الروحية

كتب- محمد قادوس:

قال الشيخ أحمد الطلحي، الداعية الإسلامي، إن الصلاة المشيشية التي وردت عن الإمام سيدي عبد السلام بن مشيش رضي الله عنه، تحمل معاني عميقة في كلماتها، تتضمن دعاءً عظيماً يجب أن نتأمل في مفرداته لنفهم مرادها، لافتا إلى أنها ليست مجرد كلمات تُقال، بل هي وسيلة تقربنا إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وتفتح لنا أبوابًا من الأنوار الروحية التي لا يدركها الإنسان العادي إلا من خلال هذه الصلاة المباركة.

وأضاف الطلحي، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن الصلاة المشيشية تتضمن إشارات إلى عوالم غيبية لا تدرك بالحواس، مثل عالم الملكوت وعالم الجبروت.، موضحا أن الملكوت هو عالم لا يدرك بالحواس، وقد ذكره الله تعالى في القرآن عندما قال: "وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض.

وتابع: في هذا الملكوت، يسطع جمال نور رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن الجبروت ليس مجرد تكبر أو قوة، بل هو عالم من العظمة كشفه الله لبعض خلقه، ومن خلال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يمكننا أن نصل إلى تلك العوالم.

أوضح الداعية الإسلامي: عندما يقول الإمام عبد السلام بن مشيش في صلاته: (وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم عليه السلام فاعجز الخلائق)، فإنه يشير إلى أن النور الذي يتنزل من الله على العالمين يمر عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا النور هو الذي ينير لنا الطريق إلى فهم الحقائق الكبرى وإلى الارتقاء الروحي".

ثم أكمل الطلحي في شرح معنى الحياض في الصلاة المشيشية، حيث قال: "الحياض هو الحوض، ويقصد به هنا المكان الذي يجمع فيه الماء، وهو كناية عن نعمة الله ورحمته التي يتلقاها المؤمن من خلال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الماء هو فيض من النور، ويصل إلى المؤمنين بوساطة حبهم وموالاتهم للنبي صلى الله عليه وسلم".

دعا أحمد الطلحي إلى تلاوة الصلاة المشيشية بتمعن وفهم: "الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست مجرد عبادة نؤديها، بل هي باب مفتوح للروحانية والتقرب إلى الله، فلنحاول أن نعيش معاني هذه الصلاة في قلوبنا وعقولنا، فهي تنقلنا إلى عوالم من النور وتجعلنا من أهل القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم.