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بعضها لم يرها بشر.. 5 أشياء رآها النبي في الإسراء والمعراج

02:17 م الإثنين 27 يناير 2025

14 معلومة سريعة عن رحلة الإسراء والمعراج

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كتب-محمد قادوس:

رحلة الإسراء والمعراج، هذه الرحلة المباركة العظيمة التي خص بها الله-عز وجل-نبيه محمد-صلى الله عليه وسلم-والتي كانت بمثابة منحة ربانية له.

يقول الله- تعالى- في سورة النجم"وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ * عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ * عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ * إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ * مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ * لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ".

فالمعراج: هو تلك الرحلة السماوية والارتفاع من عالم الأرض إلى عالم السماء و سدرة المنتهى، ثم الرجوع بعد ذلك إلى المسجد الحرام.

ولكن السؤال الذي يدور في أذهان الجميع وهو،" ماذا رأى النبي-صلي الله عليه وسلم-في هذه الرحلة السماوية المباركة؟

1-نهر الكوثر:

عن أنس بن مالك-رضي الله عنه- عن النبي-صلى الله عليه وسلم-قال:" بينما أنا أسير في الجنة، إذ عُرض لي نهر، حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، قلت: ياجبريل ما هذا؟) قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله، ثم ضرب بيده إلى طينه فاستخرج مسكا، ثم رفعت لي سدرة المنتهى، فرأيت عندها نورا عظيما".. صحيح الجامع.

نهر الكوثر هذا الذي أعطاه الله للنبي-صلى الله عليه وسلم-.

2-الجنة والنار:

ولقد رأى النبي-صلى الله عليه وسلم-الجنة ونعيهما، وشاهد بعض الناس الذين يعذبون في النار، فعن أنس مالك- رضي الله عنه-عن النبي-صلى الله عليه وسلم- قال:" لما عُرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس، يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء ياجبريل" قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس، ويقعون في أعراضهم ..صحيح الترغيب.

هؤلاء الأقوام الذين يعذبون في النار الذين يخضون في أعراض الناس ويغتبونهم.

3-الأنبياء:

عن مالك بن صعصعة الأنصاري-رضي الله عنه- عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال:" انطلقت مع جبريل عليه السلام، فأتينا السماء الدنيا، فقيل من هذا؟ قال: جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد، قيل: وقد أرسل إليه، مرحبا به، ونعم المجيء جاء. فأتيت على آدم عليه السلام، فسلمت عليه، قال: مرحبا بك من ابن ونبي. ثم أتينا السماء الثانية، قيل: من هذا؟ قال: جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد. فمثل ذلك، فأتيت عل يحيى وعيسى، فسلمت عليهما، فقالا: مرحبا بك من أخ ونبي. ثم أتينا السماء الثالثة، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. فمثل ذلك، فأتيت على يوسف عليه السلام، فسلمت عليه، قال: مرحبا بك من أخ ونبي. ثم أتينا السماء الرابعة، فمثل ذلك، فأتيت على إدريس عليه السلام، فسلمت عليه. فقال: مرحبا بك، من أخ ونبي، ثم أتينا السماء الخامسة، فمثل ذلك، فأتيت على هارون، فسلمت عليه، قال: مرحبا بك، من أخ ونبي، ثم أتينا السماء السادسة، فمثل ذلك. ثم أتيت على موسى عليه السلام، فسلمت عليه، فقال: مرحبا بك، من أخ ونبي، فلما جاوزته، بكى. قيل: ما يبكيك؟ قال: يا رب هذا الغلام الذي بعثته بعدي، يدخل أمته الجنة، أكثر وأفضل مما يدخل من أمتي. ثم أتينا السماء السابعة، فمثل ذلك، فأتيت على إبراهيم، فسلمت عليه، فقال: مرحبا بك، من ابن ونبي".. صحيح النسائي.

4-البيت المعمور:

عن مالك بن صعصعة الأنصاري- رضي الله عنه- عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال:" ثم رُفع لي البيت المعمور، فسألت جبريل"، فقال: هذ البيت المعمور، يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك، فإذا خرجوا منه، لم يعودوا فيه آخر ما عليهم".. صحيح النسائي.

5-سدرة المنتهى:

وهي شجرة سدر عظيمة في الجنة، بها من الحسن ما لايستطيع بشر أن يصفه كما قال رسول الله-صلي الله عليه وسلم- وعندها الجنة، يقول الله- تعالى- في سورة النجم"عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى".

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