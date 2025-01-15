بالفيديو| عمرو الورداني يوضح حكم صيام أصحاب الأمراض المزمنة في رمضان

كتب- علي شبل:

أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الإسلام يراعي الظروف الصحية للمسلمين في شهر رمضان ويمنحهم التسهيلات المُناسبة.

وقال أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المُذاع على قناة «الناس»، إنه إذا كان الشخص يُعاني من مرض مُزمن مثل، مرض السكر، أو أي حالة صحية تتطلب تناول أدوية بانتظام أو قد تؤدي إلى مضاعفات، ويؤكد الطبيب أن الصيام قد يضر بصحته، فإنه في هذه الحالة يجب عليه الإفطار.

وأوضح الورداني أن حكم الدين في هذه الحالات يختلف حسب نوع المرض وشدته، إذا كان المرض لا يُرجى برؤه، مثل بعض الأمراض المُزمنة التي تتطلب علاجًا دائمًا، فيجب على الشخص الإفطار طوال حياته في شهر رمضان، ويُخرج فدية عن كل يوم يفطر فيه، وإذا كان المرض قابلًا للشفاء أو التحسن، فإبقاء الشخص على قيد الصيام بعد شفائه أمر مُستحب، بمجرد أن يسمح الطبيب له بالصيام.

وأكد أن التسهيلات التي أتاحها الإسلام لم تُفرض عبثًا، بل جاء ذلك لحماية صحة المسلم، مُشددًا على أنه في حالات المرض المُزمن، يجب على المسلم أن يتبع نصائح الأطباء.

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