ما حكم وضع المال في البنك على شكل شهادات.. هل حلال أم حرام؟ .. رد قاطع من أمين الفتوى

كتب-محمد قادوس:

تلقي الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤال يقول،" لدي مبلغ من المال وأريد أن اضعه في البنك على شكل شهادات استثمار.. فهل هذا حلال أم حرام؟

وقال أمين الفتوى إن الإيداع المال في البنوك سواء في حساب استثماري أو في شهادات أو في ودائع يعتبر من عقود التمويل، وكل هذا حلال وليس حرام.

وأضاف الورداني خلال برنامجه" ولا تعسروا " المذاع عبر القناة" الاولي المصرية": إيداع الأموال في البنوك، جائزة ولا علاقة له بالقروض التي تجر النفع المحرم.

وأوضح أمين الفتوى، أن هذه الفوائد تكون من الكسب الحلال ويجوز للإنسان أن يستخدمها في الحج والعمرة والطاعات والصدقات لأن هذا مال حلال ولا حرمانية فيه.

واكد الورداني أن هذا يكون من قبيل التمويل وليس من قبيل القرض جر نفع.

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