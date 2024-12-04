منها "الغنيمة الباردة".. 5 عبادات وأحكام خاصة بالشتاء يجب أن تعرفها

كتب- علي شبل:

يعد فصل الشتاء فرصة عظيمة لأداء بعض العبادات المنسية أو المتكاسل عنها، فالشتاء ربيع المؤمن يفرح بقدومه؛ ليغنم الأجر والثواب، فقد كان عبدالله بن مسعود يقول: مرحبًا بالشتاء تنزل فيه البركة؛ أي: المطر، ويطول فيه الليل للقيام، ويقصر النهار للصيام.

وهناك عبادات مستحبة وآداب وأحكام شرعية تخص فصل الشتاء، يرصد مصراوي أهمها في التقرير التالي:

1- إسباغ الوضوء على المكاره

يتكاسل البعض عن الصلاة في الشتاء خوفًا من الوضوء، ولا يعلم أن من أعظم العبادات خاصة في الشتاء، إسباغ الوضوء على المكاره؛ أي إتمامه وإكماله؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات، قالوا: بلى يا رسول الله، قال إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط).

2- الغنيمة الباردة

ومن العبادات التي حثّ عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان الصحابة الكرام والتابعون والسلف الصالح من بعدهم صيام أيام الشتاء، وهي العبادة التي وصفها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله بالغنيمة الباردة فقال: "الْغَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ الصَّوْمُ فِي الشِّتَاءِ".

وكان النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله يحث أصحابه على إحياء ليالي الشتاء بالطاعة فرغبهم في ذلك بقوله: "الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقامه، وقصر نهاره فصامه" رواه الإمام أحمد في مسنده.

3- قيام الليل

ليل الشتاء طويل فلا يستحب أن يضيع بالغفلة أو بكثرة النوم، أو الجلسات التي لا طائل من ورائها، فقد بكى الصحابة والتابعون والصالحون عند الموت على فراق قيام الليل، حتى قال أحدهم: "لولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا".

وكان النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله يحث أصحابه على إحياء ليالي الشتاء بالطاعة فرغبهم في ذلك بقوله: "الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقامه، وقصر نهاره فصامه" رواه الإمام أحمد في مسنده.

4- عبادة الدعاء

يعد الدعاء من أعظم العبادات، بل هو العبادة كما صح عن رسول الله: (الدعاء هو العبادة)، وفي الشتاء علَّمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الريح التي تعصف من روح الله، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها ولكن قولوا: (اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أُرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به)، فإذا نزل المطر علَّمنا النبي أن نقول: (اللهم صيبًا نافعًا)؛ أي للبلاد والعباد، فإذا اشتد المطر حتى خيف منه حصول الضرر، نقول: (اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الأشجار، اللهم اجعلها سقيا رحمة لا سقيا عذاب)، وكذلك الدعاء مستجاب عند نزول المطر بإذن الله، إذا ما اتقى العبد ربه عز وجل وتحرَّى الحلال، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اطلبوا إجابة الدعاء عند التقاء الجيوش، وإقامة الصلاة ونزول المطر).

5- آداب الشتاء

ومن آداب الشتاء الأخذ بالأسباب بالرخص، خاصة في أحكام الوضوء والصلاة من المسح على الخف والجورب، وكذلك يجوز الجمع بين الصلوات في البرد الشديد والمطر الشديد، ويجوز أن يصلي المسلم في رحله وبيته عند المطر الشديد.

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