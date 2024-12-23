الدكتورة هبة عوف: ضرب سيدنا موسى لملك الموت يعكس طبيعته البشرية وحدته في الحق

كتب- محمد قادوس:

قالت الدكتورة هبة عوف، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، إن حديث ضرب سيدنا موسى عليه السلام لملك الموت حديث صحيح رواه الإمامان البخاري ومسلم، ويعكس الجوانب الإنسانية والاختبارات الإلهية التي مر بها الأنبياء.

وأوضحت الدكتورة هبة عوف، فى تصريحات خاصة لمصراوي: أن نص الحديث كما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام، فلما جاءه صكه ففقأ عينه، فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، قال: فرد الله إليه عينه وقال: ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور فله بما غطت يده بكل شعرة سنة، قال: أي رب ثم ماذا؟ قال: ثم الموت، قال: فالآن، فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر" (رواه البخاري ومسلم).

وأضافت: "الحادثة بدأت عندما أرسل الله ملك الموت إلى سيدنا موسى لإبلاغه بقرب أجله، ولكنه جاءه في صورة بشرية دون أن يُعرّفه بنفسه، وعندما رآه سيدنا موسى داخل بيته دون إذن، لطمه وفقأ عينه دفاعًا عن نفسه".

وأشارت إلى أن هذا التصرف كان رد فعل طبيعيًا من سيدنا موسى عليه السلام، حيث لم يكن يعلم أن الزائر مرسل من عند الله، موضحة: "عندما أعاد الله عين ملك الموت وأمره بإخبار موسى بهويته ومهمته، سلّم موسى لأمر الله وسأل عن مصيره بعد المهلة الممنوحة له، قائلاً: 'ثم ماذا؟'".

وأكدت أن هذه الواقعة لا تعكس رفضًا من سيدنا موسى للموت، بل تظهر إنسانيته وحدّته في الحق، وهي الصفات التي برزت في مواقف أخرى.