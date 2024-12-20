ذكر نبوي يستعان به لقضاء الديون.. يكشف عنه عالم بالأزهر

كـتب- علي شبل:

كشف الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، عن ذكر نبوي يستعان به لقضاء الديون، حيث نصح العالم الأزهري بأنه لقضاء الديون والاستعانة بفضل الله تعالى على كل ذلك يلزمك أن تقون بأمرين:

أولا:

أن تكون صادقا في أداء ما عليك من حقوق العباد.

قال صلى الله عليه وسلم (من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله تعالى عنه ، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله)

ثانيا:

أن تستعين بالذكر النبوي العظيم الوارد في ذلك الأمر.

عن أبي وائل عن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال : إني عجزت عن كتابي فأعني.

قال: ألا أعلمك كلمات علمنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل صير دينا أداه الله عنك؟.

قال قل : ( اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك )

رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب

وتعليقا على الحديث، أوضح مرزوق النقاط التالية:

1 - المكاتب: عبد علق سيده عتقه على إعطائه كذا من المال .

2 - حينما أخبر العبد سيدنا عليا رضي الله عنه بحاله وحاجته إلى المال علمه هذا الدعاء ويبدو أنه لم يكن عنده ما يعينه على ما طلب ذلك العبد.

3 - جبل صير جبل لطيء ويروى صبير.

ونصح الدكتور مختار مرزوق، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بأنه ينبغي على كل مسلم أن يحافظ على الدعاء العظيم سواء كان مدينا أوغير مدين، لأن لفظه يشعر بالتحصن بالله عز وجل في كل وقت وعلى أي حال.

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