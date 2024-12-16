"الدعاء هو العبادة".. للدعاء المستجاب آداب وأماكن وشروط تعرف عليها

كـتب- علي شبل:

جاء الشرع الحنيف بحتمية الإيمان بالقدر، وجاء بالحث على الدعاء، وذلك لأن الدعاء عبادة لها أثرها العظيم، والقضاء أحد أركان الإيمان، ومن الثابت أن النبي ﷺ لم يدع الدعاء قط، فكم رفعت محنة بالدعاء، وكم من مصيبة أو كارثة كشفها الله بالدعاء، وكان النبي ﷺ يقول: «الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ»، وأكد كبار العلماء أن الدعاء هو ذات العبادة، وأكبر شيء فيها، وهو رأس العبادة.

ولأهمية الدعاء في حياة المؤمن وعقيدته، يرصد مصراوي أبرز آداب الدعاء وأفضل الأوقات والأماكن التي يستحب ويستجاب فيها الدعاء بإذن الله تعالى، وفق ما أوردته لجان الفتوى الرئيسة بدار الإفتاء والأزهر الشريف وكبار العلماء:

أولا آداب الدعاء من شروط الإجابة، وهي:

. الإخلاص في الدعاء وحضور القلب

. الجزم بالدعاء

. حسن الظن بالله واليقين بالإجابة

. عدم التعجل في إجابة الدعاء

. التواضع والتذلل مع الإلحاج في الدعاء

. اختيار الأوقات الفاضلة

. اختيار الأحوال الطاهرة

. افتتاح الدعاء بالحمد والثناء على الله عز وجل

. الصلاة والسلام على سيدنا محمد ﷺ

. الحرص على طيب الطعام والشراب

. الدعاء بالخير

. اختيار جوامع الدعاء

. الحرص على الطاعات

. تجديد التوبة

ثانيا: أوقات وشروط استجابة الدعاء:

تعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من شروط استجابة الدعاء، وهي خير في كل وقت، ولكنها تتأكد في مواطن عدة، أوردها أهل العلم في المواقف التالية:

- يوم الجمعة وليلتها.

- عند الصباح, وعند المساء.

- عند إجابة المؤذن وعند دخول المسجد، والخروج منه.

- عند قبره صلى الله عليه وسلم.

- عند الدعاء، وبعده.

- عند السعي بين الصفا والمروة.

- عند اجتماع القوم، وتفرقهم، وعند ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم وعند الفراغ من التلبية، وعند استلام الحجر.

- عند القيام من النوم.

- عقب ختم القرآن.

- عند الهم والشدائد، وطلب المغفرة، وعند تبليغ العلم إلى الناس، وعند الوعظ، وإلقاء الدرس.

- عند خطبة الرجل المرأة في النكاح.

- وفي كل موطن يذكر فيه الله تعالى.

ثالثا: أوقات وأماكن الدعاء ووقت الاستجابة

- وقت السحر قبل الفجر في ثلث الليل الأخير.

- في ثلث الليل الأخير.

- وقت نزول المطر.

- عند ختم القرآن الكريم.

- عند الكعبة المشرفة وأمام بابها

- عند الملتزم-

- من الدعاء المستجاب أن تبدأه بالصلاة على سيدنا النبي ﷺ ، وتنهيه بها، فادع ربك بما تجده في قلبك.

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