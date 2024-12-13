لاستجابة الدعاء.. 4 أوقات أوصى بها النبي تكشف عنها الإفتاء

كـتب- علي شبل:

منها استجابة الدعاء وقت نزول الأمطار.. كشفت دار الإفتاء المصرية عن بعض الأوقات التي يستحب فيها الدعاء، وقد وردت بها توصية نبوية في الأحاديث الشريفة.

أول تلك الأوقات، تقول الإفتاء إن الدُّعاءَ عند نزول المطر من الأوقات التي يُستَجَاب فيها الدعاء، لأنَّها أوقات مِنَّةٍ وفَضْلٍ ولُطْفٍ ورحمة من الله على عباده كما دَلَّت على ذلك السنة النبوية المشرف.

واستشهدت الدار عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بما ورد عن سهل بن سعد رضي الله عنه مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ثنتان ما تُرَدَّان: الدُّعاء عند النداء، وتحت المطر» أي: عند نزوله. رواه أبو داود والحاكم.

والاوقات الثلاثة الأخرى وردت عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «تُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَيُسْتَجَابُ الدُّعَاءُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ: عِنْدَ الْتِقَاءِ الصُّفُوفِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَعِنْدَ نُزُولِ الْغَيْثِ، وَعِنْدَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ، وَعِنْدَ رُؤْيَةِ الْكَعْبَةِ» رواه البيهقي والطبراني.

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