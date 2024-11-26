هل التسبيح باليد اليسرى منهي عنه شرعًا؟.. عالم أزهري يوضح

كتب - علي شبل:

كشف الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، عن حكم التسبيح باليد اليسرى، وهل في ذلك معصية لله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

قال لاشين، ردا على سؤال تلقاه من شخص يقول: هل من سبح الله تعالى باليد اليسرى فقد عصى الله ورسوله؟، ليقول العالم الأزهري ان التسبيح باليد اليمنى أفضل ولكن لا مانع أن يسبح باليدين معا.

وأورد لاشين بعض ما ورد من فتاوى أهل العلم في ذلك، التي تقول انه يجوز للمسلم أنْ يسبّحَ الله تعالى بأيِّ كيفية شاء، سواء كان بكلتا اليدين أو باليمنى فقط أو باليسرى فقط أو غيرها من الكيفيات، حيث لم يرد أي نهي صريح عن التسبيح باليسرى، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم نساءً أن يراعين بالتكبير والتقديس والتهليل العقدَ بالأنامل، فقال صلى الله عليه وسلم عن العقد بالأنامل: (فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ، مُسْتَنْطَقَاتٌ) رواه أبو داود، فالأنامل ضمن ما يشهد للإنسان من أعضاء يوم القيامة ما له وما عليه، ولم يقيد الحديث الأنامل باليمين فقط.

ولفت لاشين، في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إلى أن غاية ما يمكن أن يقال إنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في شأنه كله، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ التَّيَامُنَ، يَأْخُذُ بِيَمِينِهِ، وَيُعْطِي بِيَمِينِهِ، وَيُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ) رواه النسائي.

ويختم مرزوق، قائلًا: إنه لا حرج من التسبيح بأيِّ كيفية شاء، فالتسبيح باليدين وسيلةٌ لضبط العدِّ، سواء كان بكلتا اليدين أو باليمنى فقط أو باليسرى فقط، لكن التسبيح باليمنى أفضل، ولا ينبغي الإنكار على أحد، فالأمر فيه واسع، واستحباب التسبيح باليمين هو إرشاد إلى ما هو أفضل، ولكن لا ينافي الجواز باليسرى. والله تعالى أعلم.

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