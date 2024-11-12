أسامة قابيل: لا تقدم للمجتمعات إلا بإتقان وإحسان جودة العمل

كتب- محمد قادوس:

أكد الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، على أهمية إتقان العمل والإحسان فيه، موضحاً أن الإتقان والإحسان في العمل يعدّان من القيم الأساسية التي يحث عليها الدين الإسلامي.

وقال الدكتور أسامة قابيل، خلال تصريحات خاصة لمصراوى: "إن الإسلام يدعو إلى أن يؤدي المسلم عمله بأفضل شكل ممكن، وبإخلاص واهتمام، ويتقن جودة المنتج الذى يخرج من صناعته"، مستشهداً بقول الله تعالى في كتابه العزيز: "وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ" (التوبة: 105)، مما يؤكد على أن الله يراقب أعمالنا ويدعو إلى إتقانها.

وأشار إلى الحديث النبوي الشريف الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه"، مشيراً إلى أن هذا الحديث يؤكد مكانة الإتقان كصفة محببة إلى الله سبحانه وتعالى.

كما شدد الدكتور قابيل على أن الإحسان في العمل يعكس صورة المسلم الحقيقية ويمثل أمانة أمام الله والمجتمع، مضيفاً أن الإتقان في العمل يسهم في تقدم المجتمعات وتحقيق الازدهار.

واستكمل: "الإحسان والإتقان في العمل ليسا مجرد توجيهات أخلاقية، بل هما واجب ديني ووطني يسهمان في بناء المجتمعات وتقدمها".