5 أسرار ومعلومات مهمة عن آية الكرسي.. يكشف عنها عالم بالأزهر

كـتب- علي شبل:

كشف الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، عن أسرار ومعلومات مهمة عن آية الكرسي الواردة بسورة البقرة في القرآن الكريم.

يقول سبحانه وتعالى: (اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَلا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ) [البقرة:255]

ورصد لاشين، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أبرز المعلومات عن آية الكرسي، في النقاط التالية:

1- لماذا هي سيدة آيات القرآن؟

هي القاعدة الأساسية للدين لما فيها من توحيد خالص.

2- متى نزلت؟

نزلت ليلاً ولما نزلت خرّ كل صنم في الدنيا وكذلك خرّ كل ملك في الدنيا وسقطت التيجان عن رؤوسهم وهربت الشياطين.

3- لماذا سميت بآية الكرسي؟

الكرسي هو أساس الحكم وهو رمز الملك وهى الدالة على الألوهية المطلقة.

رفعها الله في بدايتها باسمه (الله) وفى نهايتها باسمه (العلى العظيم) وهي ترفع معها كل من تعلق بها واستمسك بها ومن حفظها حفظته ورفعته معها إلى أعلى مقام وأسمى منزلة.

قال عنها رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ لَهَا لِسَانًا وَشَفَتَيْنِ تُقَدِّسُ الْمَلِكَ عِنْدَ سَاقِ الْعَرْشِ).

لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامٌ وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَفِيهَا آيَةٌ هِيَ سَيِّدَةُ آيِات الْقُرْآنِ هِيَ آيَةُ الْكُرْسِيِّ.

4- هل تعلم فضل آية الكرسي؟

هذه آية أنزلها الله جل ذكره وجعل ثوابها لقارئها عاجلاً وآجلاً فأما في العاجل:

لمن قرأها فى زوايا بيته الأربع تكون للبيت حارسا وتخرج منه الشيطان.

لمن قرأها ليلا خرج الشيطان من البيت ولا يدخله حتى يصبح وأمنه الله على نفسه.

وهي لمن قرأها في الفراش قبل النوم لنفسه أو لأولاده يحفظهم الله، لا يقربهم شيطان حتى يصبحوا ويبعد عنهم الكوابيس والأحلام المزعجة.

وأما فى الآجل: لمن قرأها دُبر كل صلاة فإن الله ذو الجلال والإكرام هو الذي يتولى قبض روحه عند موته.

‏5- فضل قراءتها بعد كل صلاة

عند قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة لا يصبح بينك وبين الجنة إلا الموت.

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