هل يصح ربط آيات القرآن بالاكتشافات العلمية؟.. رئيس جامعة الأزهر يجيب

كتب-محمد قادوس:

قال الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، إن بعض الأشخاص يجتهدون بشكل مفرط في ربط كل جديد أو اكتشاف في العلم الحديث بآية من القرآن الكريم، مشيراً إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى منهجية دقيقة.

وأضاف داود، خلال حلقة برنامج" بلاغة القرآن والسنة"، المذاع على قناة "الناس": حقيقة الإعجاز العلمي يمكن تقسيمها إلى قسمين، القسم الأول هو الظواهر الثابتة التي أثبتها العلم يقيناً وأصبحت حقائق، وهذا لا مانع من ربط القرآن بها وتفسيره من خلال هذه الحقائق، لأنها ثابتة ولم تتغير".

وأضاف: "أما القسم الثاني فهو الظواهر التي لا تزال في طور الحدث والتخمين والافتراض، وهذا لا يصح أن يُستخدم في تفسير القرآن الكريم".

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