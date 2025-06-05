من عرفات.. دعاء مؤثر للشيخ خالد الجندي

كتب-محمد قادوس:

في مشهد إيماني مهيب من صعيد عرفات، عبر قناة "الناس"، أطلق الشيخ خالد الجندي دعاءً عاطفيًا ومؤثرًا، وسط أجواء روحانية خاشعة في يوم عرفة، الذي يُعد من أعظم أيام الله.

وبصوت تغلّفه الخشوع، بدأ الشيخ خالد الجندي دعاءه مرددًا التلبية: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك."



ثم توجّه بالدعاء قائلاً: "لبيك اللهم أدخلنا جنات عدن التي وعدتنا، لبيك اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، والنعيم المقيم، يا عظيمًا سبحانك جل جلالك، يا منان، يا كريم".



واستمر في مناجاة الله قائلًا: "اللهم انظر إلينا بعينك التي لا تنام، وامددنا بمدد من عندك يا ربنا، يا رب إلى من تكلنا؟ وأنت ربنا؟ اللهم لا تفضحنا، اللهم استرنا، اللهم بلغنا الأماني، اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل".

ويأتي هذا ضمن سلسلة الأدعية المباشرة التي تنقلها قناة الناس من جبل عرفات، بمشاركة عدد من كبار العلماء والدعاة، في إطار رسالتها الروحية والإعلامية بنقل أجواء المشاعر المقدسة إلى ملايين المسلمين حول العالم.





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