بالفيديو| سر يجعلك مستجاب الدعاء.. تعرّف عليه من أمين الفتوى

كتب- علي شبل:

كشف الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سر يجعل الدعاء إلى الله تعالى مستجابا، لافتا إلى أنه ورد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم.

قال امين الفتوى، في مقطع فيديو أثناء لقائه ببرنامج "مع الناس"، عبر فضائية الناس، إن الحرص على الحلال في الأكل والمشرب هو أحد شروط استجابة الدعاء، مستشهدًا بما ورد في حديث النبي صلى الله عليه لسعد بن أبي وقَّاصٍ -رضي الله عنه- فقال سعد: يا رسولَ الله، ادعُ اللهَ أنْ يجعلَني مُستجابَ الدَّعوة، فقال: «يَا سَعْدُ أَطِبْ مَطْعَمَكَ تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ...".

وشدد ربيع على تحريم الإسلام للرشوة، فهي أكل أموال الناس بالباطل ومالها حرام يدخل جوف المؤمن يمنع عنه استجابة الدعاء، فالإسلام ينظر للباطن، فما دام باطن العبد طاهرا خاليا من المال الحرام يكن مستجاب الدعوة بإذن الله تعالى.

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