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متى تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة؟.. الإفتاء توضح

كتب : علي شبل

07:06 م 15/06/2026

متى تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة؟.

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متى تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

حكم قراءة سورة الكهف

في ردها، بينت لجنة الفتوى أن قراءة سورة الكهف في أي وقت من يوم الجمعة وليلتها مستحبة.

وقت قراءة سورة الكهف

وأضافت اللجنة، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أن وقت قراءة سورة الكهف يبدأ من غروب شمس ليلة الخميس.

قراءة سورة الكهف سرًّا أم جهرًا؟

وأوضحت لجنة الفتوى أنه تجوز قراءة سورة الكهف سرًّا أو جهرًا، فهي مما اختص به يوم الجمعة؛ فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَطَعَ لَهُ نُورٌ مِنْ تَحْتِ قَدَمِهِ إِلَى عَنَانِ السِّمَاءِ يُضِيءُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَغُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ» رواه البيهقي.

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دار الإفتاء لجنة الفتوى سورة الكهف

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