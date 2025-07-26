كتب- محمد قادوس:

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن برنامج "لعلهم يفقهون" هدفه الأصيل هو تعليم الناس الفقه، مشيرًا إلى أن المصيبة الحقيقية تكمن في الجهل بالدين، لأن الجاهل أسهل إنسان يمكن للشيطان أن يغويه، موضحًا أن العالم الواحد أشد على الشيطان من أربعين عابدًا، لأن العبادة بدون علم قد تقود صاحبها إلى الضلال بل والخاتمة السيئة.

وأشار عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc": إلى أن هناك من يعبد الله ولكن على ضلالة، كما أن هناك شعوبًا كاملة تمارس طقوسًا دينية منحرفة، مثل عبادة البقر أو الفئران أو الأعضاء الجسدية، موضحًا أن لديهم رهبانًا وعبّادًا ومنقطعين لتلك العبادات، إلا أنها قائمة على باطل وضلال مبين، قائلاً: "في بعض الدول بيعبدوا الفار، وبيعملوا له معابد وبيتمسحوا في مكانه".

وتابع: "زمان ما كنّاش متخيلين لما نقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لكن دلوقتي بنشوفها، ناس بتعبد الزرع والشجر وحتى الحجارة".

وأكد على عِظَم نعمتي الإسلام والعقل، قائلًا: "نعمة العقل لا تقل عن نعمة التوحيد، لأن الرشد يعني الدين الصحيح، والرشد يعني العقل الصحيح، وعلينا أن نطلب من الله كلا النعمتين: التوحيد الصحيح والعقل السليم، فبعض الناس قد يكون لديه دين صحيح ولكن بلا مخ صحيح".