في الإجازة الصيفية.. الأزهر للفتوى يحدد 7 نقاط لتطور مهاراتك بنفسك

كتب- علي شبل:

في فترة الإجازة الصيفية وفي 7 نقاط.. وضع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية روشتة تتضمن نصائح مهمة لكي يطور المسلم نفسه ويستغل وقته بشك إيجابي ومثمر.

وتحت عنوان: كيف تطور مهاراتك بنفسك؟ حدد الأزهر للفتوى 7 نقاط وخطوات لتطوير المهارات الشخصية في فترة الإجازة، قائلًا، في بيان نشره منذ قليل: لأن طريق تميزك يبدأ من عندك؛ هذه خطوات عملية تُعينك على تعلم مهارات جديدة وإصقال مهاراتك بنفسك، واغتنام عمرك فيما ينفع؛ فاستثمر وقتك واترك التسويف، ثم راقب تقدمك دوريًّا: ماذا تعلّمت؟ وما الفكرة التي اكتسبتها؟ حتى تصل إلى غايتك.

1️⃣ اغتنم وسائل التواصل الاجتماعي

لا تضيّع وقتك في التصفّح العشوائي لمواقع التواصل الاجتماعي، وإدمانها الذي لا تنحصر أضراره؛ ولكن اجعل من وسائل التواصل بابًا للمعرفة، أو تابع دورات مفيدة، أو اقرأ مقالًا نافعًا، أو استمع إلى ما يضيف إلى معارفك ويثري فكرك، وتذكّر وصية سيدنا النبي ﷺ: «اغْتَنِمْ خَمْسًا قبلَ خَمْسٍ: شَبابَكَ قبلَ هَرَمِكَ، وصِحَّتَكَ قبلَ سَقَمِكَ، وغِناكَ قبلَ فَقْرِكَ، وفَرَاغَكَ قبلَ شُغْلِكَ، وحَياتَكَ قبلَ مَوْتِكَ». [أخرجه الحاكم وغيره]

2️⃣ الإجازة وتجربة العمل

العمل في الإجازة الصيفية للشباب فرصة ذهبية لاكتساب مهارات حياتية وعملية لا توفرها الدراسة وحدها، فالعمل خلال هذه الفترة يُنمّي روح المسؤولية، ويعزز الثقة بالنفس، ويُكسب الشاب خبرات مهنية مبكرة تُساعده في تحديد مساره المستقبلي، كما يُسهم في تطوير مهارات التواصل والانضباط والاعتماد على الذات، وهو استثمار حقيقي للوقت وبداية جادة لبناء الشخصية الطموحة.

3️⃣ تعلّم أكثر من مهارة

ابنِ رصيدك من المهارات والمعارف في سن مبكرة، وانفتح على آفاق جديدة، ابدأ بمهارة واحدة، أتقنها، ثم انتقل إلى غيرها، حتى تمتلك الحد الأدنى من أدوات النجاح: في تخصّصك، لغة إضافية، ثقافة دينية، ومهارة عملية، فقد قال سيدنا الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «قيمةُ كلِّ امرئٍ ما يُحسن» [العقد الفريد 2/ 79] أي: كلما زاد تمكنك في مهارات وفنون عديدة كلما زاد قدرك.

4️⃣ علِّم غيرك لتُتقن أكثر

حين تنقل ما تعلمته لغيرك؛ تُعيد ترتيب المعلومة، وتُثبّتها في ذهنك، وتكتشف مواضع الضعف فيها، وتتمرّن على التعبير والشرح، ويُرجى لك أجران: أجر العلم وأجر النفع به؛ قال سيدنا رسول الله ﷺ: «مَن دَعا إلى هُدًى، كانَ له مِنَ الأجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَن تَبِعَهُ، لا يَنْقُصُ ذلكَ مِن أُجُورِهِمْ شيئًا». [أخرجه مسلم]

5️⃣ اقتدِ بالأعلام المُلهمين

اقرأ في سِيَر الناجحين، تأمل تجاربهم، واقتدِ بالمثابرين الذين طوّروا أنفسهم حتى صاروا أعلامًا؛ وهذه وصية سيدنا رسول الله ﷺ في طلب معالي الأمور؛ يقول ﷺ: «إنَّ اللهَ تعالى يُحِبُّ مَعاليَ الأُمورِ، و أَشرافَها، و يَكرَهُ سَفْسافَها». [أخرجه الطبراني في الكبير]

6️⃣ جدد نشاطك

خذ وقتًا للترويح بين الحين والآخر، فالترويح المباح يجدد النشاط، ويعيد التوازن، ويساعد على صفاء الذهن، ويزيد من التركيز؛ لتتابع مسيرتك بقوة؛ وتذكر وصية قول سيدنا رسول الله ﷺ للصحابي الكريم حنظلة: «يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً». [أخرجه مسلم]

7️⃣ استمر ولا تستسلم

رحلة التعلّم لا تخلو من التحديات والعقبات، قد تمرّ بلحظات إحباط، لكن بالمثابرة والإصرار يصبح التعلّم عادة يومية؛ وتذكّر قول سيدنا النبي ﷺ: «أحبُّ الأعمالِ إلى اللهِ أدومُها، وإن قلَّ» [متفق عليه]

وتذكّر دائمًا قول الشاعر:

على قَدْرِ أَهْلِ العَزْمِ تأتي العَزَائِمُ

وتأتي علـى قَدْرِ الكِرَامِ المَكــارِمُ

فاصنع لنفسك قدرًا بالعزم، وارتقِ بمهاراتك نحو ما يليق بك.

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