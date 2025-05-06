الشيخ خالد الجندي: عبادة الله بالشرع وليست بالعقل

كتب-محمد قادوس:

شدد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على ضرورة الرجوع إلى العلماء عند الاحتياج، خاصة في الأمور المتعلقة بمعرفة الله عز وجل، موضحًا أن الله يُعرف بالعقل لكن يُعبد بالشرع، مما يجعل الرجوع إلى العلماء أمرًا واجبًا لفهم الأحكام الشرعية.

وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، اللجوء إلى العلماء عند الاحتياج، وعند معرفة أو طلب معرفة الأمر الذي يريدون أن يتعرفوا به على الله عز وجل، وده سببه إيه؟ سببه إنه ربنا عرفوه بالعقل، إنما عبدوه بالشرع".

وأضاف الجندي خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc": عبادة ربنا بالشرع، وبالتالي لما تكون عبادة ربنا بالشرع، الفقيه بينقل الحكم الشرعي بما يتراءى لفقهه أو لفهمه".

وتابع: معلش الكلام مهم جدًا وعاوزكم تركزوا معايا، لأنه ده تعليق على الحراك، حاجة اسمها الحراك في مشاريع المقدمة من الحكومة لتوحيد الفتوى أو لتنظيمها، هقولها بشكل دقيق لتنظيم أمور الفتوى والإفتاء.

وأوضح: أمر جميل تنظيم الفتوى، الإفتاء أمر جميل، ولكن المراد بالتنظيم إيه؟ المراد بالتنظيم هو أمر تراتيب إدارية، يعني إجراءات إدارية يراد منها تنظيم أمر الفتوى.

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