خالد الجندي: العبادة التزام وطاعة ومن يعبد الله على هواه عبادته باطلة

كتب - علي شبل:

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن عدم فهم العبادة وكيفية أدائها، هو السبب الذي من أجله بعث الله الرسل، موضحًا أن القاعدة الشعبية تقول إن الله يعرف بالعقل، ولكن يعبد بالشرع.

وأكد خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون”، والمذاع عبر فضائية dmc، أن العقل لا يكفي لفهم الطلب الشرعي، بل جاء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ليعرف الناس بمراد رب العالمين، ويعلمهم كيفية عبادته وأداء الصلاة وغيرها من العبادات.

وأشار “الجندي” إلى أن هناك من يعبد الله ولكن عبادته تكون باطلة لأنه يعبد الله على هواه، لا وفقًا لما أمر به سبحانه وتعالى، مستشهدًا بقوله تعالى: "فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ"، موضحًا أن الله لم يقل "كما أردت" أو "كما ترى"، بل شدد على "كما أمرت"، مما يدل على أن الاستقامة يجب أن تكون طبقًا للأوامر الإلهية، وخاضعة لها تمامًا.

وأضاف أن أي إنسان يريد أن يستقيم ويعبد الله بحق، لا بد له أن ينظر إلى أفعاله، ويتأكد هل توافق الأمر الإلهي أم تخالفه، وهل تطابق ما أمر الله به أم تعاكسه.

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