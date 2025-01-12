على جمعة: المرض الذي يصيب الإنسان والسعي على الرزق من مكفرات الذنوب

كتب - علي شبل:

كشف الدكتور علي جمعة مفتي الجمهوريه الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف عن مكفرات الذنوب، محذرا من ان الذنوب نار تأكل الإيمان وإطفاء تلك النار بهذه المكفرات.

واستشهد فضيلة المفتي الأسبق بقول سيدنا رسول الله ﷺ: "إِنَّ لِلَّهِ مَلَكًا يُنَادِي عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ: يَا بَنِي آدَمَ، قُومُوا إِلَى نِيرَانِكُكُمُ الَّتِي أَوْقَدْتُمُوهَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَأَطْفِئُوهَا بِالصَّلاةِ" [رواه الطبراني].

ويقول جمعة: الذنوب نار، ونحن نجلس طوال النهار نوقد نارًا من الذنوب التي نرتكبها. إذا تركناها، فقد تحترق حياتُنا.

فماذا نفعل؟.. نطفئها.. بماذا؟.

وكشف جمعة عن مكفرات الذنوب، قائلًا عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "الوضوء" من مكفرات الذنوب؛ حيث تسقط الذنوب من المتوضئ كما تسقط الأوراق من الشجر.

"الصلاة" من أعظم مكفرات الذنوب.

"الذكر والاستغفار" من مكفرات الذنوب.

"بر الوالدين" من مكفرات الذنوب.

"صلاة الجمعة"، وهي فرض على كل ذكر بالغ من أمة النبي ﷺ إذا خلا من المرض والعوائق والسفر. وهي ليست فرضًا على المرأة، ولكن يجوز لها أن تصلي الجمعة، وإذا واظبت عليها كانت الجمعة إلى الجمعة مكفرة لما بينهما. قال ﷺ: "من الجمعة إلى الجمعة كفارةٌ لما بينهما".

"رمضان" من مكفرات الذنوب.

"العمرة" من مكفرات الذنوب.

"الحج" من مكفرات الذنوب.

"الزكاة" من مكفرات الذنوب ومطهِّرات الآثام.

"الصدقة" تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار.

"التبسُّم في وجه أخيك" صدقة.

"تقوى الله" ولو بشق تمرة؛ قال ﷺ: "اتقوا النار ولو بشق تمرة".

أن تنوي كل عملٍ لله سبحانه وتعالى، فإنه يقع موقعه الحسن في تطهير الذنوب وغفران الآثام.

"المرض" من مكفرات الذنوب؛ قال ﷺ: "ما من مسلمٍ يصيبه أذى من مرضٍ فما سواه إلا حط الله به سيئاته، كما تحط الشجرة ورقها".

"السعي على الرزق" من مكفرات الذنوب، كما قال النبي ﷺ: "إن من الذنوب ذنوبًا، لا يُكَفِّرها إِلَّا السعي على المعاش".

إذن، مكفرات الذنوب والآثام كثيرة جدًّا، وقد لخصها سيدنا رسول الله ﷺ في قوله: «اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَننَةَ تَمْحُهَا ، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ». [سنن الترمذى]

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