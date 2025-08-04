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ما مدى نجاسة بول القطط وحكم الصلاة في المكان الذي تلوث به؟.. الإفتاء تجيب

10:16 م الإثنين 04 أغسطس 2025

أرشيفية

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كتب - علي شبل:

ما مدى نجاسة بول القطط وحكم الصلاة في المكان الذي تلوث به؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في بيان فتواها، أكدت لجنة الفتوى أن القط حيوانٌ طاهر عند عامة الفقهاء، يجوز حيازته واقتناؤه وتملُّكه.
وأوضحت اللجنة أن بول القطط وروثها نجسٌ، ويجب غَسْل الموضع الذي أصابه البول من الثوب أو البدن إذا علمه السائل، والأولى تخصيص مكان للصلاة لا تدخله القطط؛ احترازًا وتجنُّبًا لروثها لا لذاتها.

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