كتب- علي شبل:

أوضح الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، حكم الوصية بالتبرع بأعضاء الإنسان بعد موته، قائلًا إنها من المسائل المعاصرة التي بحثها العلماء والهيئات الفقهية، وهي تتعلق بجواز أن يوصي الإنسان قبل موته بالتبرع بأحد أعضائه (مثل القلب أو الكلى أو القرنية...) لإنقاذ حياة إنسان أو تحسينها.

وكشف العالم الأزهري عن الحكم الشرعي لتلك الوصية وشروطها بتفصيل موجز، قائلًا:

أولاً: حكم الوصية بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة

أجمع كثير من المجامع الفقهية والهيئات الشرعية (مثل مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وهيئة كبار العلماء في السعودية، ودار الإفتاء المصرية) على:

- جواز الوصية بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة إذا كانت من أجل إنقاذ حياة إنسان آخر أو تحسينها، بشرط توفر الضوابط الشرعية.

واستندوا إلى:

- قاعدة الضرورات تبيح المحظورات.

- قاعدة دفع الضرر مقدم على جلب المصلحة.

- حديث النبي ﷺ: «من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا، فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» [رواه مسلم].

ثانيًا: شروط جواز الوصية بالتبرع بالأعضاء

1. أن يكون المتبرع (الموصي) عاقلًا راشدًا مختارًا.

2. أن تكون الوصية مكتوبة أو موثقة رسميًا أو مشهودة ممن يُوثق بكلامه.

3. ألا يكون العضو موصلًا للحياة مباشرة (مثل القلب، إلا إذا ثبت الموت الكامل).

4. أن تكون العملية لإنقاذ حياة مؤكدة، لا لتجارب أو تجارة.

5. أن لا تُباع الأعضاء بأي حال، بل يجب أن تكون تبرعًا خالصًا.

6. أن يتم التأكد من موت الشخص موتًا حقيقيًا (دماغيًا وجسديًا) قبل نقل الأعضاء.

7. أن لا تؤدي عملية النقل إلى امتهان جثة الإنسان أو التمثيل بها.

8. أن لا يتضرر الموصى له ضررًا كبيرًا غير مبرر.

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