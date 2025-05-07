شقيقي عاجز عن دفع مصاريف مدارس أولاده فهل يجوز دفعها من زكاة مالي؟.. عالم أزهري يجيب

كتب- علي شبل:

كشف الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، عن حكم إعطاء زكاة المال للأخ الفقير، وهل يجوز ذلك شرعًا، وذلك للتراجع على سؤال تلقاه من شخص يقول في رسالته: عندي مال وجبت فيه الزكاة ولي أخ شقيق فقير ذو متربة وعاجز عن دفع مصاريف المدارس لأولاده فهل إذا دفعتها يجوز أن أحسبها من الزكاة الواجبة علي؟٠

وفي رده، أوضح العالم الأزهري الرأي الشرعي في تلك المسألة، قائلًا: إن ما سأل عنه أخونا الغني من دفعه مصاريف أولاد شقيقه المطلوبة للمدارس أقول في الإجابة عليه نفرق بين ما إذا كانوا في مدارس خاصة وبينما إذا كانوا في مدارس حكومية عامة.

ففي الحالة الأولى- يقول لاشين- وهي حالة ما إذا كانوا ملحقين بمدارس خاصة لا يجوز حساب ما يعطيه لأولاد شقيقه من مصاريف المدارس الخاصة أو الجامعات لا يجوز حسبانه من الزكاة الواجبة عليه.

وأضاف لاشين، في فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: أما إذا كانوا في مدارس حكومية خاصة في مرحلتي التعليم الإلزامي أو الإعدادي ومثله الثانوي يجوز إذا أعطى أولاد شقيقه مصاريف مدارسهم العامة لعجز أبيهم الفقير عن دفعها يجوز أن يخصمها من الزكا ة الواجبة عليه لأن التعليم في المدارس الحكومية خاصة في مراحله الأولى يعتبر من الضروريات لازم للإنسان لزوم الهواء والماء وإذا كان البند الذي يوجه إليه مال الزكاة من الضروريات شرع حسبانه من زكاة المال.. هذا والله أعلم.

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