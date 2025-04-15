حلفت على ترك فعل معين مرات كثيرة وأفعله فهل عليّ كفارة واحدة أم تتعدد الكفارات؟.. مجدي عاشور يجيب

كتب - علي شبل:

حلفت على ترك فعل معين مرات كثيرة ، وأفعله ، فهل علي كفارة واحدة أو تتعدد الكفارات؟.. سؤال تلقاه الدكتور مجدي عاشور، مستشار المفتي وأمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ليجيب عنه موضحًا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

وفي رده، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قال عاشور: هناك حالتان للسؤال :

الحالة الأولى : أنه يحلف مرات على شيء واحد ، ولم يحنث في يمينه ، يعني يحلف على ترك الفعل ولا يفعله ، ثم يحلف مرة ثانية وأيضا لا يفعله ، وهكذا . ثم يفعله مرة .

وجمهور العلماء هنا على أن عليه كفارة واحدة ، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ولو متفرقة ، ودليل الجمهور على عدم تعدد الكفارة هنا هو ما رواه عبد الرزاق والبيهقي وابن حزم بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "إذا أقسمت مراراً فكفارة واحدة . وهذا القول هو المُفْتَى به .

الحالة الثانية : أنه يحلف مرات على شيء واحد ثم يحنث ويفعله كل مرة ، فهذا عند جماهير العلماء عليه كفارة عن كل مرة ، وبعدد ما حنث في يمينه.. والله أعلم

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