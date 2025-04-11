مشاهد مؤسفة ومحزنة.. أستاذ بالأزهر يعلق على فتنة الكرة بين جماهير الأهلي والزمالك

كتب- علي شبل:

حذر الداعية الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، من فتنة التعصب الرياضي، خاصة بين جماهير كرة القدم من مشجعي ناديي الأهلي والزمالك.

وقال تمام إن من أخطر الفتن الآن كرة القدم والهوس بها خاصة في هذا الوقت العصيب الذي تمر به أمتنا وبلدنا ، وتحولت لعبة كرة القدم في بلدنا من لعبة للتسلية إن صح التعبير إلى حرب ضروس بالألفاظ القبيحة والسب والشتم ونشر الحقد والغل بين الأهلي والزمالك ووصول الأمر أحيانا إلى السخرية والاستهزاء ببن الأب وابنه.

ورصد الداعية الإسلامي مشاهد مؤسفة ومحزنة في المشهد الرياضي، قائلًا:

- من المؤسف والمحزن: الشتم والسب والقذف الذي نراه بين جماهير كرة القدم ودفاعهم المستميت بالحق والباطل عن أنديتهم.

- من المؤسف والمحزن : تمجيد بعض الناس لبعض اللعيبة والدفاع عنهم بشكل غريب بالحق والباطل والاهتمام بتفاصيل حياتهم وتبرير أخطائهم له والخوض في أعراض الناس بسببهم في الوقت الذي يهتم اللاعب بنفسه فقط ولا يعرف الشخص الذي يدافع عنه ويعصي الله بسببه.

- من المؤسف والمحزن : تحويل الأمر بين جماهير كرة القدم إلى صراع بغيض لا يهدأ وفتنة لا تنتهي.

- من المؤسف والمحزن أن نفعل ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس من يبيع دينه بدنيا غيره..

وختم تمام نصيحته، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلًا: اهتم بنفسك وبما هو خير لك وأنفع، ولا تعصِ الله لأجل أحد مهما كان فربنا لا يستحق منا ذلك ولن ينفعنا أحد، وكن على يقين أن الأهلي والزمالك وغيرهم لن ينفعوك على العكس قد يضروك كثيرا في الدنيا والآخرة بسبب هوسك بهم.

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