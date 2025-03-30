هل هي بدعة؟.. الإفتاء توضح حكم تداول رسائل توديع شهر رمضان المبارك

كتب- علي شبل:

كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم تداول رسائل توديع شهر رمضان المبارك، وهل هي جائزة شرعًا، أم تعد من البدع المستحدثة في الدين.

وكانت الإفتاء تلقت سؤالًا من شخص يقول: ما حكم الشرع فيما يقوم به بعض الناس من إرسال برقيات ورسائل إلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحمل معاني توديع شهر رمضان المبارك عند قرب انتهائه؟

وفي رده، أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، أنه لا مانع شرعًا من تداول الرسائل الخاصة بتوديع شهر رمضان؛ وذلك لما فيها من تنبيه المسلم بقرب انقضاء موسم الخيرات وانتهاء الشهر المبارك، سواء كان ذلك عن طريق المشافهة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو غير ذلك من الطرق المباحة، ومن ذلك فعل الصحابة الكرام.

واستشهد علام، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية، بما نقل ابن رجب الحنبلي في "لطائف المعارف" أقوال بعض الصحابة في وداع شهر رمضان بما يحمل التهنئة، حيث قال: [روي عن عليٍّ رضي الله عنه أنه كان ينادي في آخر ليلة من شهر رمضان: يا ليت شعري من هذا المقبول فنهنيه، ومن هذا المحروم فنعزيه، وعن ابن مسعود أنه كان يقول: من هذا المقبول منا فنهنيه؟ ومن هذا المحروم منا فنعزيه؟ أيها المقبول هنيئًا لك، أيها المردود جبر الله مصيبتك] اهـ.

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