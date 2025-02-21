ابعد عن المسلسلات الهابطة والبرامج التافهة.. نصيحة أستاذ بالأزهر قبل رمضان

كتب - علي شبل:

مع اقتراب شهر رمضان المعظم وقبل أيام قليلة من أولى لياليه المباركة، قدم الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، نصيحة للحفاظ على العبادة في الشهر الفضيل.

ونشر تمام عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، نصيحته قائلًا: "من أعظم إنجازاتك في رمضان أن تبتعد عن المسلسلات الهابطة والبرامج التافهة التي تسرق الوقت وتُظلم القلب وتضيع بركة رمضان".

وشددا الأستاذ بجامعة الأزهر على أن رمضان شهر الطاعة والعبادة والقرب من الله والبعد عن القبائح، وليس لتضييع الوقت في مشاهدة المسلسلات والبرامج.

وختم تمام منشوره: إن لم تستطع فعل الطاعة فيه فلا تفعل المعصية، داعيا: اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على طاعتك واصرف عنا الشواغل عنك.



اقرأ أيضاً:

منها حكم تأخير القضاء وقطرة الأذن والأنف.. 5 أحكام مهمة عن الصيام يجب أن تعرفها قبل رمضان

أمين الفتوى يوضح حكم اطلاع طاقم التمريض على عورات المرضى وهل يترتب على ذلك إثم

البعد عن مواضع الشك.. أمين الفتوى يوضح الضوابط الشرعية في العمل بين الرجل والمرأة

النفقة مقابل الاستمتاع.. أمين الفتوى يوضح حكم امتناع المرأة عن زوجها المقصر في الإنفاق

خصوصاً البنات.. 7 نصائح للشباب في فترة الخطوبة يكشف عنها أستاذ بالأزهر