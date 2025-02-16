بالفيديو| المفتي السابق يحسم حكم كشف طبيب النساء على المرأة المريضة في نهار رمضان

كتب - علي شبل؛



حسم الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، حكم كشف طبيب النساء على المرأة المريضة في نهار رمضان.. وهل ذلك يُفطر الطبيب أو المرأة المريضة لو كان في نهار رمضان.

في بيان الرأي الشرعي في تلك المسألة، لفت علام إلى أن جسد المرأة كله عورة ما عدا الوجه والكفين، وفقًا لما قرره جمهور الفقهاء، فيما أضاف الحنفية القدمين إلى ذلك، مشددًا على أنه لا يجوز لغير الزوج النظر إلى عورة المرأة إلا للضرورة، مثل الحاجة إلى العلاج، بشرط أن يكون في حدود الضرورة فقط.

وقال «علام»، خلال حلقة برنامج «فتاوى الصوم»، المُذاع عبر شاشة «الناس»، إن كشف طبيب النساء على المرأة المريضة في نهار رمضان لا يُبطل صيامه، متابعًا: «أما بالنسبة للمرأة، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن إدخال أي شيء إلى الجوف عن طريق القُبل أو الدُبر يفسد الصوم، في حين رأى المالكية أن الاحتقان بالجامد لا يؤدي إلى ذلك».

ولفت علام إلى أنه استنادًا إلى رأي المالكية، يمكن للمرأة التي تحتاج إلى كشف طبي ضروري في نهار رمضان أن تأخذ بهذا المذهب، فلا يفسد صيامها، ومع ذلك، يُستحب لها قضاء هذا اليوم بعد رمضان خروجًا من الخلاف الفقهي.

وختم الدكتور شوقي علام: «ما لم تكن هناك ضرورة.. يجب أن تحرص المرأة على تأجيل الفحص الطبي إلى بعد الإفطار في ليل رمضان، حفاظًا على صحة صيامها».

اقرأ أيضاً:

لماذا يقدر نصاب زكاة المال بعيار ذهب 21 وليس غيره؟.. الإفتاء تكشف



