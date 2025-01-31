منها "تُقطع الآجال من شعبان إلى شعبان".. 10 أحاديث شائعة عن شهر شعبان لم يقل بها النبي

كتب- علي شبل:

ينتشر بين الناس العديد من الأحاديث التي تتحدث عن فضل شهر شعبان دون التأكد من صحتها، متناسين تحذير النبي محمد حذر النبي الأعظم، صلى الله عليه وسلم، من التقول عليه ونقل عنه ما لم يقله، بقوله صلى الله عليه وسلم: ةمن يقل عليّ ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار".

وبحلول شهر شعبان المبارك، الذي بدأت غرته اليوم. الجمعة، تنتشر بين الناس، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، بعض الأحاديث عن النبي والخاصة بشهر شعبان، غير صحيحة ولم يقل بها النبي، صلى الله عليه وسلم.

ومن الأحاديث الشائعة عن شهر شعبان، والتي صنفها علماء الحديث، بأنها ضعيفة أو موضوعة او منكرة، منها ما جمعه مصراوي في التقرير التالي:

من الأحاديث المنتشرة في شهر شعبان، درجتها كلها لا تصح، وهي ما بين باطل، وموضوع، وضعيف:

1- حديث: (فضل شهر شعبان كفضلي على سائر الأنبياء).

2- حديث: (إذا كانت ليلةُ النصف من شعبان، فقوموا ليلها، وصوموا نهارها).

3- حديث: (خمس ليالٍ لا تُردُّ فيهن الدعوة: أوَّل ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان، وليلة الجمعة، وليلة الفِطر، وليلة النحر).

4- حديث: (أتاني جبريل عليه السلام، فقال لي: هذه ليلة النِّصف من شعبان، ولله فيها عُتقاءُ من النار بعدد شَعر غنم كلب).

5- حديث: (يا عليُّ، مَن صلى ليلة النصف من شعبان مئة ركعة بألف قل هو الله أحد، قضى الله له كلَّ حاجة طلبها تلك الليلة).

6- حديث: (مَن قرأ ليلة النصف من شعبان ألف مرة قل هو الله أحد، بعث الله إليه مئة ألف ملك يبشِّرونه).

7- حديث: (من صلى ليلة النصف من شعبان ثلاثمئة ركعة - في لفظ ثنتي عشرة ركعة - يقرأ في كل ركعة ثلاثين مرة قل هو الله أحد، شُفع في عشرة قد استوجبوا النار).

8- حديث: (مَن أحيا ليلتَي العيد، وليلةَ النصف من شعبان، لم يمت قلبه يوم تموت القلوب).

9- حديث: ((من أحيا الليالي الخمس، وجبت له الجنة: ليلة التروية، وليلة عرفة، وليلة النحر، وليلة الفِطر، وليلة النصف من شعبان).

10- حديث: (تُقطع الآجال من شعبان إلى شعبان, حتى إنَّ الرجل يَنكح ويُولد له، وقد خرج اسمه في الموتى).

ومن الأحاديث غير الصحيحة والتي لها بديل صحيح:

1- حديث (يا عليُّ، مَن صلَّى مِئةَ ركعةٍ ليلةَ النِّصفِ مِن شعبانَ، يقرأُ في كلِّ ركعةٍ فاتحةَ الكتابِ، و{قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} عشرَ مرَّاتٍ؛ إلَّا قضَى اللهُ لهُ كلَّ حاجةٍ)، الدرجة: موضوع

أما الصحيح البديل، فروي عن عائشة أم المؤمنين، رضي الله عنها: (كانَ أحبَّ الشهورِ إليهِ أنْ يصومَه شعبانُ)، المحدث: السيوطي في الجامع الصغير، حكمه: صحيح

2- حديث: أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم لم يصُمْ بعد رمضانَ إلَّا رجَبَ وشَعبانَ. وورد في لفظ: (لم يتِمَّ صَومَ شَهرٍ...)

الدرجة: منكر

أما الصحيح البديل:

- سَأَلْتُ سَعِيدَ بنَ جُبَيْرٍ، عن صَوْمِ رَجَبٍ وَنَحْنُ يَومَئذٍ في رَجَبٍ فَقالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنْهما يقولُ: كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يَصُومُ حتَّى نَقُولَ: لا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حتَّى نَقُولَ: لا يَصُومُ.

الراوي: عبدالله بن عباس، المحدث: مسلم، الدرجة: صحيح

3 حديث - إنَّ رجبًا شهرُ الله، وشعبان شهري، ورمضانُ شَهرُ أمتي، فمن صام رجب يومًا إيمانًا واحتسابًا، استوجب رضوانَ اللهِ الأكبَر، وأسكنه الفردوسَ الأعلى. الدرجة: موضوع.

أما الصحيح البديل:

- سَأَلْتُ سَعِيدَ بنَ جُبَيْرٍ، عن صَوْمِ رَجَبٍ وَنَحْنُ يَومَئذٍ في رَجَبٍ فَقالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنْهما يقولُ: كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يَصُومُ حتَّى نَقُولَ: لا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حتَّى نَقُولَ: لا يَصُومُ. الراوي: عبدالله بن عباس، المحدث : مسلم، الدرجة: صحيح.

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