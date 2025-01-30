هل يشعر الإنسان بقرب الأجل؟.. رمضان عبد الرازق يوضح

كتب-محمد قادوس:

قال الدكتور رمضان عبدالرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة الإسلامية بالأزهر الشريف، إن العبد الذي يتعرض لمصاب الموت ليس أمامه سوى الرضا والتسليم بقضاء الله- عز وجل-، مستشهدًا في ذلك بما ورد عن سيدنا موسى- عليه السلام-:" أنا الله، لا إله إلا أنا، قدرت التقادير، ودبرت التدابير، وأحكمت الصنع، فمن رضي فله الرضا مني حتى يلقاني، ومن سخط فله السخط حتى يلقاني".

وأضاف عبدالرازق خلال لقائه ببرنامج" الدنيا بخير" المذاع على قناة" الحياة": أنه عندما مات ابن سيدنا داوود وحزن عليه حزنًا شديدًا، أوحى إليه الله- عز وجل-:" يا داوود كم كان يعدل ولدك عندك، فقال له سيدنا داوود، يا رب كان يعدل عندي ملء الأرض ذهبًا، فقال الله- عز وجل- يا داوود لك عندي ملء الأرض ثوابًا".

وأوضح عضو اللجنة العليا بالأزهر أن قدر أجر العبد يكون على قدر المُصيبة، وقدر الله نافذ لا محالة ومع الصبر الأجر والجزع الوزر، مشيرًا إلى أن الأصل الموت يأتي بغتة ولا أحد يعلم موعد موته إلا الأنبياء، ولذلك يحاول العبد أن يستعد له في أي لحظة، فهو لا يفرق بين صحيح ومريض أو غني وفقير، أو كبير وصغير، قوي وضعيف.

وذكر عبدالرازق أنه قد يُنعم الله عز وجل على بعض أولياءه الصالحين من العلماء وغيرهم بمعرفة قرب دنو الأجل، ولكن ليس متى بالتحديد ولكن قد يستشعر العبد ذلك، وهذا من شدة فطنته أو شوقه لله عز وجل، وكذلك كرامة من الله عز وجل له.

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