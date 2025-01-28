هل يكره تكرار السورة بعد الفاتحة في الركعتين؟.. الإفتاء توضح

كتب- علي شبل:

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم تكرار السورة بعد الفاتحة في الركعتين، وهل يكره ذلك او يؤثر على صحة الصلاة، وذلك رداً على سؤال تلقته الإفتاء من شخص يقول: ما حكم تكرار السورة بعد الفاتحة في كل ركعة؟

في رده، يقول الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق إن الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أنه لا بأس للمصلي أن يكرر السورة من القرآن التي قرأها في الركعة الأولى.

واستشهد فضيلة المفتي السابق بما ورد عن معاذ بن عبد الله الْجُهَنِيِّ أن رجلًا من جُهَيْنَةَ أخبره: "أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ﴾ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا، فَلَا أَدْرِي أَنَسِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَمْ قَرَأَ ذَلِكَ عَمْدًا". أخرجه أبو داود في "سننه".

وختم علام في بيان فتواه، عبر بوابة الدار الرسمية، إلى أنه ذهب المالكية إلى كراهية تكرار السورة، وقال بعضهم: هُوَ خِلافُ الأَوْلَى.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

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