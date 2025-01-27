بالفيديو| أمين الفتوى: الرهانات بين الأصدقاء ولو على سبيل الهزار حرام شرعًا

كتب- علي شبل:

أوضح الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم الرهانات التي يتم إجراؤها بين الأصدقاء في إطار الهزار أو المزاح، مؤكدا أنها لا تجوز شرعًا، مشيرًا إلى أن هذه التصرفات تدخل ضمن المعاملات المحرمة في الشريعة الإسلامية.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين: "إذا كان من الجائز إجراء رهانات بين الأصدقاء على أمور غير جدية، مثل من سيحضر ساندويتشًا أو غيرها من الأمور، قائلاً: "يا محمد، يا حبيبي، لا يجوز أن يكون هناك رهان بينك وبين أصدقائك حتى وإن كان في إطار الهزار، لأن هذا يتنافى مع الضوابط الشرعية".

وأشار إلى أن الرهانات التي تتضمن تقديم أموال أو جوائز بين المتسابقين في أي نوع من المسابقات غير جائزة إلا إذا كانت الجائزة من طرف ثالث بعيد عن أطراف المسابقة.

وأضاف: "إذا كان المال الذي يتم تبادله بين المشاركين في المسابقة أو الرهان من المتسابقين أنفسهم، فهذا لا يجوز شرعًا".

وأوضح أمين الفتوى: "إذا كانت الجائزة من طرف ثالث غير مشترك في المسابقة أو التحدي، مثل أن يقدم شخص آخر جائزة للمستفيد في حال فوز أحدهم، فهذا جائز شرعًا".

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