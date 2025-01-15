أحاديث صيام رجب ضعيفة فهل صيامه بدعة؟.. الإفتاء تحسم الجدل

كتب- علي شبل:

في ظل تداول الكثيرين منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تحمل أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، تدعو للصيام في شهر رجب تبين أنها غير صحيحة، ما أدى إلى تبديع البعض الصيام في شهر رجب، حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل في تلك المسألة.

أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بدار الإفتاء أن الأحاديث الواردة في الصوم في شهر رجب وإن كانت ضعيفة إلا أنَّها ممَّا يُعْمَل به في فضائل الأعمال على ما هو مقرر عند جمهور الفقهاء، كما أن الصيام في شهر رجب داخلٌ في عموم صوم التطوع الذي رغب الشرع فيه.

ولفتت اللجنة إلى أن شهر رجب من الأشهر الحرم التي عظمها الله تعالى في قوله: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ﴾ [التوبة: 36]، قائلة: احرص في شهر رجب على الطاعات، والإكثار من العمل الصالح، والإكثار من الصدقات، والصيام، وبادر باغتنام العبادات في هذا الشهر المبارك.

وأكدت اللجنة، في عدة منشورات عبر قنواتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه لم يَرِد ما يدل على منع الصوم في رجب، وقد قال أبو قلابة –أحد التابعين- رضي الله عنه: (فِي الْجَنَّةِ قَصْرٌ لِصُوَّامِ رَجَبٍ)، ولا يمكن أن يقول هذا الكلام إلا إذا سمعه من الصحابة الذين سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك الإمام البيهقي.

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