هل تقبل الصدقة على المتسولين فى الشوارع؟.. أمين الفتوى: تجوز حتى على الأغنياء (فيديو)

كـتب- علي شبل:

أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الصدقة تجوز على أي شخص، سواء الأقارب أو غير الأقارب، وحتى على الأغنياء، جاء ذلك ردًا على سؤال حول حكم إعطاء الصدقة للمتسولين وهل يجب على المتصدق التحري أولًا.

وأشار أمين، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" الذي يُبث عبر فضائية الناس، إلى أن أي شخص سيجهل حال بعض المارة الذين يتسولون في الشوارع، مضيفًا: "لا أستطيع أن أحدد إذا كان الشخص يستحق الصدقة أم لا، ومن الممكن أنه يمتهن هذا الأمر، ليجمع من خلاله أموالا كثيرة، ولكن في حال إذا أيقنت أنه لا يستحق الصدقة، فمن الممكن أن ترده بقليل من المال أو تقول له كلمة طيبة".



الفرق بين الصدقة الجارية وغير الجارية

وكان مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية كشف عن الفرق بين الصدقة الجارية وغير الجارية وحكمهما وثوابهما، حيث بينت لجنة الفتاوى الالكترونية أن الصدقة المالية نوعان: صدقة غير جارية، وصدقة جارية:

1- الصدقة غير الجارية هي: المال الذي يُعطَى للفقير؛ لينتفع به فقط دون حبس أصله عليه، كإعطائه طعامًا، أو كسوة، أو مالًا ينفقه كيف شاء.

2- وأما الصدقة الجارية فهي: ما يُحبَس فيها أصل المال ومنفعته أو منفعته فقط على شيء معين، بنيّة صرف الرّبح إلى المحتاجين وفي كافة وجوه الخير، وصُورها كثيرة، منها: بناء المساجد، والمستشفيات، ودور العلم، والإنفاق على طلبته، ووقف محصول الأراضي الزراعية أو أرباح الأنشطة التجارية على جهة بر معينة.

وأشارت لجنة الفتاوى الالكترونية بالمركز إلى أن الصدقة الجارية أعظم أجرًا؛ لتجدد ثوابها كلما انتفع الناس بها؛ فقد قال سيدنا رسول الله ﷺ قَالَ: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ». [ أخرجه مسلم]

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