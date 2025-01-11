رئيس جامعة الأزهر السابق: العناد سبب الهلاك في قصة نوح وابنه

كتب- محمد قادوس:

أكد الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر السابق، أن قصة نبي الله نوح مع ابنه تعتبر نموذجًا قرآنيًا يوضح تأثير العناد على الفرد، وكيف يمكن أن يؤدي إلى الضلال والهلاك، حتى في ظل الدعوة إلى الحق من أعظم الأنبياء.

وأضاف الهدهد، خلال حلقة برنامج "هديات الأنبياء"، المذاع على قناة" الناس": أن هداية الأبناء بيد الله وحده، بدليل أن بعض أبناء نوح عليه السلام لم يؤمنوا به، بل تمسكوا بعنادهم حتى أصروا على الهلاك.

وأوضح وأوضح رئيس جامعة الأزهر السابق، عندما نادى نوح عليه السلام ابنه، كان الخطاب يحمل معنى عميقًا من الفطرة والعلاقة الإلهية بين الأب والابن، حيث قال له: 'يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين'، لكن الابن أصر على أن يختار الجبل كوسيلة للنجاة بدلًا من اتباع أمر الله.

وأشار إلى أن هذه اللحظة في القصة تبرز بشكل واضح خطورة العناد، خاصة عندما يدفع الشخص إلى اتخاذ قرارات بعيدة عن العقل والمنطق، كما فعل الابن عندما قال: "ساوي إلى جبل يعصمني من الماء"، مضيفا أن هذه نظرة جاهلة، حيث ينسب الابن الحماية إلى الجبل، بينما الله هو الذي خلق الجبل وأمر بالمياه.

وبين الهدهد أن العناد يعد من أسوأ الصفات التي قد تصيب الإنسان، لأنها قد تقوده إلى الكفر والضلال، وأن مثل هذا العناد يضل صاحبه ويقوده إلى الهلاك، كما حدث مع ابن نوح الذي رفض النجاة التي وفرها الله له، مفضلاً الحماية الوهمية على الإيمان بالله.

وأكد وأوضح رئيس جامعة الأزهر السابق على أن هذه القصة تعلمنا أنه "لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم"، مشيرًا إلى أن قدر الله كان واقعًا لا محالة، وأنه لا يمكن للإنسان أن ينجو من حكم الله إلا برحمة منه.