لا تصل هذه الصلاة في رجب.. دكتورة بالأزهر: بدعة لا أصل لها

كتب-محمد قادوس:

أكدت الدكتورة هبة عوف، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، أن ما يُعرف بـ" صلاة الرغائب"، التي يُصليها بعض الناس في أول ليلة جمعة من شهر رجب، هي صلاة مبتدعة لا أصل لها في الشريعة الإسلامية، موضحة أن الأحاديث التي وردت بشأنها ضعيفة أو موضوعة، ولا يجوز العمل بها.

وأشارت أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، خلال تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن هذه الصلاة لم تُعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يثبت في السنة النبوية أو في كتب الفقه المعتبرة ما يدل على مشروعيتها.

وأضافت: "الإمام النووي وصف صلاة الرغائب بأنها بدعة قبيحة وأحاديثها باطلة، كما أكد أنها بدعة أحدثها الجهلة ولم يستحبها أحد من أئمة الإسلام".

ودعت عوف المسلمين إلى الالتزام بالعبادات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في الأشهر الحرم مثل رجب، والاجتهاد في أداء الفرائض والنوافل المشروعة، بدلاً من الانشغال بممارسات غير مستندة إلى دليل شرعي.

وختمت بقولها: "خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأي عبادة لا أصل لها في الكتاب والسنة فهي مردودة".

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