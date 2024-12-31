الدكتورة هبة عوف توضح حقيقة العجوز كريهة الرائحة التي تأتي يوم القيامة

كتب-محمد قادوس:

أكدت الدكتورة هبة عوف، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، أن مفهوم "العجوز كريهة الرائحة التي تضحك علينا يوم القيامة" هو صورة رمزية تتعلق بالدنيا وزخرفها الفاني، موضحة أن هذه الفكرة مستنبطة من الآيات القرآنية التي تحذر من الاغترار بالدنيا وملذاتها المؤقتة.

واستشهدت أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، خلال تصريحات خاصة لمصراوي: إلى قوله تعالى" وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ" موضحة أن الدنيا تُشبه عجوزًا خادعة تُظهر جمالًا زائفًا، لكنها في الحقيقة تحمل الضرر والهلاك لمن ينخدع بها.

وأضافت أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في حديث شريف أهمية الحذر من الدنيا، حيث قال:" إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون" (رواه مسلم)، مشيرًا إلى أن حلاوة الدنيا وجاذبيتها قد تكون سببًا في غفلة الإنسان عن الآخرة.

واختتمت الدكتورة هبة عوف بقولها إن المسلم عليه أن يتعامل مع الدنيا كوسيلة لا غاية، ويحرص على استثمارها فيما يرضي الله، مستشهدة بقوله تعالى:" وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا" (سورة القصص: 77).

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