الإفتاء توضح حكم قراءة القرآن بصورة جماعية.. هل هي بدعة؟

كـتب- علي شبل:

أوضحت دار الإفتاء المصرية الرأي الشرعي في قراءة القرآن الكريم بصورة جماعية، وهل ذلك من الأمور الجائزة، أم تدخل في إطار البدع المستحدثة في الدين.

في بيان فتواها، أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بدار الإفتاء أن قراءة القرآن بصورةٍ جماعيةٍ مُنَظَّمَةٍ لا اعتداءَ فيها ولا تشويشَ عند التلاوةِ أو التعليمِ أمرٌ جائز شرعًا، والوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الإرشاد إلى تنظيم قراءة القرآن فُرَادى.

وأوضحت اللجنة، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، مقصود ما ورد في حديث أبي حازمٍ التَّمَّارِّ عن الْبَيَاضِيِّ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج على الناس وهم يُصَلُّون وقد عَلَتْ أصواتُهُم بالقراءة، فقال: «إن المُصَلِّي يناجي رَبَّه عَزَّ وَجَلَّ، فليَنظر ما يناجيه، ولا يَجهر بَعضُكُم على بعضٍ بالقرآن» رواه مالك في "الموطأ" والإمام أحمد في "مسنده".

وبينت أنه لا يَدُلُّ هذا الحديث على النهي عن القراءة الجماعية المُنَظَّمَة أو الذِّكر الجماعي كما هو حاصلٌ في مساجد المسلمين وبيوتهم عبر القرون، وإنما فيه النهي عن تشويش القُرَّاء بَعضُهُم على بعضٍ بالقراءة؛ فالاعتداء منهي عنه على كل حال.

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