أمين الفتوى: المادة العلمية منفعة للناس لكن يجب احترام حقوق الملكية

كتب-محمد قادوس:

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الوصول إلى العلم يجب أن يكون عبر الطرق المشروعة، ولا يمكن استخدام وسائل غير قانونية للحصول على المواد العلمية، حتى وإن كانت النية هي إفادة الآخرين

وأضاف شلبي، خلال حواره ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": فمثلا الموبايل جهاز شخصي، ولا يمكن أن نعتبره ملكًا للجميع، لكن المادة العلمية، كالكتب والبحث العلمي، هي منفعة عامة تفيد الناس جميعًا، ومع ذلك، يجب احترام حقوق المؤلفين وحقوق الملكية الفكرية المتعلقة بهذه المواد."

وأشار إلى أن المادة العلمية والحقوق الفكرية تعتبر من الأموال في الشريعة الإسلامية، وبالتالي يجب احترام هذه الحقوق كما نحرص على احترام أي مال آخر، وعندما نستخدم مادة علمية أو كتابًا، يجب أن نأخذ إذن صاحب الحق قبل نشرها أو توزيعها، هذا يشمل حقوق الطبع والنشر، التي تكون محفوظة للمؤلف أو الجهة التي تعاقدت معها دار النشر.

وتابع: المؤلف قد يكون قد بذل جهدًا كبيرًا في تأليف الكتاب، وقد تحمل تكاليف الطباعة والنشر، لذا فإن نشر الكتاب بدون إذن يُعتبر اعتداء على حقوقه ويضر بالآخرين، خاصة أولئك الذين يعملون في هذه الصناعة.

وأكد أن الشريعة الإسلامية تُحرم الضرر وتدعو إلى تجنب إلحاق الأذى بالآخرين، قائلاً: "لا ضرر ولا ضرار"، وبالتالي إذا كان صاحب الحق قد حدد شروطًا معينة لاستخدام مادته، فإن على الجميع الالتزام بها.

وقال: إذا كان الكتاب محميًا، فلا يجوز تصويره أو نسخة دون إذن من صاحب الحق، وإذا كان المؤلف قد سمح بتوزيعه بحرية، فيمكن نشره وفقًا لذلك.

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