داعية إسلامي: نور وجه الله يملأ الكون كله

كتب- محمد قادوس:

أكد الشيخ أحمد الطلحي، الداعية الإسلامي، إن فضائل الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم كبيرة، موضحًا أهمية ما يسمى بـ "الصلاة العظيمة" التي وردت في دعاء الإمام أحمد ابن إدريس العرائشي رحمه الله.

وأشار الداعية، إلى أن الصلاة على النبي هي عبادة عظيمة، ويؤكد أنها ليست مجرد كلمات تُردد، بل هي وسيلة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى: "اللهم إني أسالك بنور وجه الله العظيم..."، مؤكدًا أن هذه الكلمات في الدعاء تعني التوسل إلى الله تعالى بنوره وجلاله، الذي يملأ أركان عرش الله ويقوم به جميع العوالم.

وأضاف الطلحي، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن نور الله هو أصل الوجود، به قامت السماوات والأرض، وأن هذه الأنوار تنير قلوب المؤمنين وتوجههم إلى الحق، لافتا إلى أن نظام السماوات والأرض كلّه قائم بنور الله، وهذا النور هو الذي يزين الكون بأسره.

كما بيّن الداعية أهمية الصلاة على النبي في الإسلام، مشيرًا إلى ما جاء في القرآن الكريم من أمر الله للمؤمنين بالصلاة على نبيه في قوله: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا".

وأوضح أن الصلاة على النبي ليست فقط تعبيرًا عن الحب والاحترام، بل هي أيضًا وسيلة لزيادة البركة والنور في حياة المسلم.

دعا الشيخ الطلحي الحضور إلى الإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قائلاً: "اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاةً دائمةً بدوام ملك الله العظيم".