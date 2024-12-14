رئيس جامعة الأزهر: الطريق المستقيم خير سبيل لتحقيق النجاح

كتب- محمد قادوس:

قال الأستاذ الدكتور سلامة جمعة داوود، رئيس جامعة الأزهر، إن كلمة الصراط في الآية الكريمة " إهدنا الصراط المستقيم"، يُقصد بها الهداية إلى الدين الصحيح، ويطلق العرب على كلمة الصراط بأنها الطريق، وبالتالي استخدام القرآن كلمة الصراط مجازًا عن المعنى الأصلي المتمثل في الوصول للدين الصحيح.

وأكد الأستاذ الدكتور سلامة جمعة داوود، خلال لقائه ببرنامج “بلاغة القرآن والسنة”، المذاع عبر فضائية “الناس”، أن الإسلام يخبرنا بعدم ضياع العمر في عمل لا يمكن إنجازه بكل سهولة، أي أن الطريق المستقيم خير سبيل لتحقيق النجاح.

وأكد الأستاذ الدكتور سلامة جمعة داوود، خلال لقائه ببرنامج “بلاغة القرآن والسنة”، المذاع عبر فضائية “الناس”، أن الإسلام يخبرنا بعدم ضياع العمر في عمل لا يمكن إنجازه بكل سهولة، أي أن الطريق المستقيم خير سبيل لتحقيق النجاح.

وأضاف: الدين الإسلامي يمتلك الكثير من التعليمات والأخلاقيات الفضيلة التي تؤدي في النهاية إلى الطريق الصحيح وإلى الجنة.