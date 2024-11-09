هل يجوز الحديث مع بنت أجنبية فترة المراهقة؟.. أمين الفتوى يوضح

كتب- محمد قادوس:

أجاب الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى، بدار الافتاء المصرية، عن سؤال يقول" هل يجوز الحديث مع بنت أجنبية فترة المراهقة؟

وقال أمين الفتوى، الحديث معها ليس حلال، وهذه فترة مراهقة لا نضمن فيها الشخص الذى يتحدث مع الفتاة، والتجارب تثبت مصائب، وهناك أمثلة نبكى عليها حدثت بين الأقارب وبينهم أرحام وحملوا فى عمر الـ13 سنة.

وأكد عثمان أن التليفونات قنابل موقوتة من الأبناء، عليها برامج وأشياء تدمر الأخلاق.

وأضاف عثمان خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية" الناس": أن يتعامل الشاب مع أصدقاءه الشباب أولى من التعامل مع البنات، وعدم فتح المجال بين الشباب والفتاة خوفا من حدوث شئ.