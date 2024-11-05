داعية يوضح معنى قول الله تعالى" مدهامتان "

كتب-محمد قادوس:

معنى قول الله-تعالى-" مدهامتان" التي وردت في سورة الرحمن؟.. سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده أن الكلمة "مدهامتان" هي آية من سورة الرحمن، وهي تحكي عما أعد الله تعالى لعباده المتقين: المقربين وأصحاب اليمين، حيث يبدأ السياق من قوله تعالى:" وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان".. وينتهي بتمجيد الله -تبارك وتعالى-وختام السورة بذلك:" تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلالِ وَالْأِكْرَامِ".

وأضاف علي في رده لمصراوي: في وصف جنتي أصحاب اليمين يقول تعالى: وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ* فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ* مُدْهَامَّتَانِ [الرحمن]

ويقول الزمخشري: ومن دونهما: أي ومن دون جنتي المقربين، جنتان لمن دونهم من أصحاب اليمين "مدهامتان" قد ادهامتا من شدة الخضرة.

قال محمد بن كعب: "مدهامتان" أي ممتلئتان من الخضرة.

وقال قتادة د: خضراوان من الري ناعمتان ولا شك في نضارة الأغصان على الأشجار المشتبكة بعضها في بعض. وقال هاهنا : ( مدهامتان ) أي سوداوان من شدة الري.

يقال: إدهام الزرع إذا علاه السواد ريا ادهيماما فهو مدهام.

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