كيف أتوب من الغيبة والنميمة؟.. عالم بالأزهر يجيب

كتب- محمد قادوس:

أجاب الدكتور يسرى جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، على سؤال يقول:"بأقعد مع أصحابى وبجيب فى سيرة الناس كيف أتوب من الغيبة والنميمة؟

ونصح أحد علماء الأزهر الشريف، الاستئناس بالناس علامة الإفلاس، فعليك تقليل الجلوس مع الناس، وعندما تجلس معهم وتجدهم يتحدثون فى سيرة غيرهم أتركهم ولا تقعد معهم وصلى على النبى، وقل لهم مبحبش سيرة الناس.

وأضاف جبر، خلال برنامج "اعرف نبيك" المذاع على قناة" الناس": أن سيدنا على ابن أبى طالب كان يقول:" من علامة الإفلاس الإستئناس بالناس"، فلا تأنس بالناس وتتحدث عنهم وانت سعيد بذلك، فتب إلى الله وتجنب مجالس الغيبة والنميمة، واجلس مع الصالحين وفى مجالس الذكر.