هل سلس البول يبطل الصلاة؟.. عضو العالمي للفتوى تجيب

كتب-محمد قادوس:

أكدت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن مريض السلس البولي يُعتبر من أصحاب الأعذار في الشريعة الإسلامية، ويجب التعامل مع حالته برفق وتيسير بما يخفف من مشقته.

وقالت عضو مركز الأزهر، في حالة معاناة الشخص من السلس البولي، لا يستوجب عليه الغسل بعد كل حادثة بول، بل يكفيه الوضوء فقط، ولكن خروج البول ينقض الوضوء، وبالتالي يتعين على المريض الوضوء قبل كل صلاة."

وأضافت إبراهيم خلال حوارها ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة" الناس": إذا كان الشخص يعاني من خروج البول بشكل مستمر، فعليه أن يتوضأ عند دخول وقت الصلاة ويحاول أن يتجنب وصول البول إلى ملابسه أو مكان الصلاة، عن طريق استخدام وسائل تمنع وصول البول، مثل الحفائظ أو أشياء أخرى تمنع التلوث.

وتابعت: إذا نزل البول بعد الوضوء أو أثناء الصلاة، فإن صلاته لا تفسد، بل يكملها كما لو كان طاهرًا. ومن المهم أن يكون المريض على دراية بأنه لا يحتاج إلى إعادة الصلاة أو الوضوء إذا نزل البول بعد ذلك، بل يكمل الصلاة ولا يتعرض للقلق أو الوساوس.