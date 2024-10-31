داعية إسلامي: يجب الابتعاد عن من يخالف القرآن والسنة

كتب-محمد قادوس:

قال الدكتور يسري عزام، إمام مسجد عمرو بن العاص، إن شيخنا هو النبي- صلى الله عليه وسلم- وهو دليلنا إلى الله ولولا رسول الله ما عرفنا الله- عز وجل-، موضحا أن الشيخ مهمته يدلنا على ربنا ولم نتعلم قراءة القرآن إلا من خلال الشيخ لكن ليس شرط نعبد ربنا بشيخ.

وأضاف عزام، خلال لقائه ببرنامج "الساعة 6" المذاع على قناة" الحياة": أن الشيخ بمثابة موجه أو مرشد أو دليل يسترشد به الشخص فقط، مؤكدا أن هناك دخلاء أضروا التصوف ولو شخص يبتعد عن القرآن والسنة يجب أن نضرب بكلامه عرض الحائط ولا نتبعه، موضحا أن التصوف بالإقبال على الله وأوامره ونواهيه.

وأوضح إمام مسجد عمرو بن العاص، أن التصوف عبادة وعلم والمتصوفين عندهم حياتهم الخاصة والزهد هو ألا تنظر عن ما في أيد الناس وفي المقابل سيحبك الناس، مشيرا إلى أن التصوف 3 أنواع الأول صوفية الحقيقية وهم الذين يقولون ويفعلون وهؤلاء قليلون، والثاني صوفية الرسم الذي يلبس ويرتدي ويظهر بمظهر غريب وهذا مخالف، والثالث صوفية الرزق الذي يطلب ويريد والإسلام منه برئ.

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