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زوجي مدمن مخدرات فهل يحق لي طلب الطلاق؟.. رد ونصيحة مهمة من أمين الفتوى (فيديو)

07:48 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى

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كتب - علي شبل:

تلقى الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا من سيدة تقول إن زوجها مدمن، فهل يحق لها أن تطلب الطلاق؟.

وفي رده، قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء: "الزوجة يجب أن تبقى مع زوجها المدمن حتى تتأكد من أن ذلك لن يسبب ضررًا أكبر للأسرة".

وأضاف عثمان: "الزوجة لها دور كبير في دعم زوجها خلال فترة معاناته، يجب أن تدعمه وتشجعه على التعافي، فوجودها بجانبه يمكن أن يكون عاملاً مهمًا في خروجه من هذه الأزمة".

وتابع أمين الفتوى: "في حالة تأكد الزوجة من أن الزوج في حالة لا تسمح له بالتعافي، فيجب عليها اتخاذ قرار حكيم لحماية نفسها وأولادها".

وأشار إلى أهمية دور الأسرة والأصدقاء في دعم المدمن، قائلًا: "علينا أن نتكاتف جميعًا لنساعد المدمن على تجاوز هذه المرحلة، وعدم تركه يواجه مصيره وحده"


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الزوج المدمن طلب الطلاق عويضة عثمان
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