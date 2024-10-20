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الإفتاء توضح حكم إهداء ثواب الأعمال الصالحة للأحياء والأموات

10:18 م الأحد 20 أكتوبر 2024

دار الأفتاء المصرية

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كتب - علي شبل:

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم إهداء ثواب الأعمال الصالحة للأحياء والأموات، حيث بينا لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أنه يجوز شرعًا هبة مثل ثواب الأعمال الصالحة للغير مطلقًا، ويصل إليه بإذن الله؛ لأن الكريم إذا سُئِل أعطَى وإذا دُعِيَ أجاب.

واستشهدت اللجنة، في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، بما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضحَّى بكبش أقرن، وقال: «هذا عنِّي، وعمَّن لم يُضَحِّ من أمَّتي» أخرجه الإمام أحمد في "المسند"؛ فقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثواب الأضحية لمن لم يُضَحِّ من أمته، ومثله سائر القُرَب؛ لاشتراكها في معنى القربة؛ فهو تعليم منه صلى الله عليه وآله وسلم أنَّ الإنسان ينفعه عمل غيره، والاقتداء به هو الاستمساك بالعروة الوثقى، وعلى هذا جرى عمل المسلمين، وقول أئمة الدين.

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دار الإفتاء المصرية ثواب الأعمال الصالحة الأعمال الصالحة للأحياء والأموات لجنة الفتوى الأعمال الصالحة
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