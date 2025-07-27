كتب- علي شبل:

ما حكم الترتيب بين الصلاة الحاضرة والفائتة عند اتساع الوقت لصلاتهما؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في بيان فتواها، أوضحت لجنة الفتوى أنه إذا فاتت الصلاة لعذرٍ حتى دخل وقت صلاة أخرى؛ فالأَوْلَى والأكمل والأحسن هو الترتيب بينهما ما دام الوقت متسعًا للقيام بهما؛ خروجًا من الخلاف، وذلك بأن يبدأ المصلي مثلًا بقضاء صلاة العصر الفائتة، ثم يؤدي صلاة المغرب الحاضرة.

هل يجوز قضاء الصلوات الفائتة في أوقات الكراهة

وكان الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أوضح حكم قضاء الصلوات الفائتة في أوقات الكراهة، وهل يحرم أداؤها في تلك الأوقات.

وقال أمين الفتوى، خلال لقاء سابق ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس: "إذا نمت عن صلاة الظهر أو العصر أو نسيت أي صلاة، فيجب عليك قضاؤها حتى لو كنت في وقت الكراهة، فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من نسي صلاة أو نام عنها، فليصلها إذا ذكرها).

وتابع كمال: "الحديث الشريف يوضح أن الصلاة الفائتة هي دين على المسلم، ويجب أن يؤديها فور تذكرها، حتى لو كان ذلك في وقت كراهة، الصلوات الفائتة لا تسقط عن الإنسان إلا بالقضاء، وهو ما يجعل قضاء الصلاة في هذه الأوقات أمرًا مشروعًا ولا يجوز تأخيره".

وأشار إلى أن جمهور العلماء أفتوا بجواز قضاء الصلوات الفائتة في أي وقت من أوقات الكراهة، مثلما لو استيقظ الشخص بعد فجر أو بعد صلاة العصر وتذكر أنه لم يؤد الصلاة في وقتها.

أوقات الكراهة للصلاة، ما عدا المفروضة

أوضح العلماء الأوقات التي تُكرَه فيها الصلاة، وهي صلاة النوافل، وهي خمسة أوقات -على خلافٍ بين الفقهاء في عَدِّها:

- ما بَعْدَ صلاة الصبح حتى تَطْلُع الشمس.

- وعند طُلُوعِها حتى تَتَكامل وترتفع قَدْر رُمْحٍ.

- وإذا استوت الشمس حتى تَزول.

- وبعد صلاة العصر حتى تغْرُب الشمس.

- وعند الغروب حتى يتكامل غروبها.

أما قضاء الصلوات المفروضة فلا يكره أداؤها في تلك الأوقات، طالما كان ذلك لعذر.

اقرأ أيضًا:

هذه التصرفات لا تجوز فترة الخطوبة.. أمين الفتوى ينصح الشباب المقبلين على الزواج

يحشر الناس يوم القيامة عراة.. فما فائدة الكفن؟.. علي جمعة يجيب